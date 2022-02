Sassi contro il parabrezza da un’auto in corsa: folle bravata di ignoti tra San Benigno e Busca

Due episodi avvenuti a 10 minuti di distanza sulla stessa direttrice e nella stessa notte, quella tra sabato e domenica scorsi. Il primo a San Benigno, frazione di Cuneo, verso l'una e dieci della notte, il secondo a San Chiaffredo di Busca, appena dieci minuti dopo.

Il primo malcapittao, come si vede nella foto che lui stesso ha condiviso, è un mezzo miracolato. poteva andare decisamente peggio. Il masso o mattone scagliato da una vettura che proveniva in direzione opposta alla sua, gli ha distrutto il parabrezza ma senza sfondarlo. Per lui "solo" qualche scheggia di vetro negli occhi. Ma è davvero andata bene.

Dieci minuti dopo stessa cosa ad un altro signore, che ci ha contattati. I fatti sono avvenuti in zona San Chiaffredo - davanti al capannone BioFruit. "A me è andata bene, il masso ha colpito la parte anteriore della vettura, sul faro. Inizialmente non ho capito cosa fosse successo, se il masso fosse stato lanciato dalla vettura che viaggiava in direzione opposta o se invece si trovasse in mezzo alla strada e l'auto di passaggio lo avesse fatto schizzare. Dopo aver letto la testimonianza dell'altra persona, ho capito che si è trattato di un fatto intenzionale, un lancio fatto da qualcuno con il chiaro intento di colpire le vetture in transito nell'altra carreggiata".



I due episodi sono stati segnalati sia alla Polizia di Cuneo che ai carabinieri di Busca.

"Spero che si vada a fondo - ci spiega il lettore. Ci sono parecchie telecamere in zona e, a quell'ora di notte, le macchina in circolazione non sono tante. E' andata bene a entrambi, ma non voglio nemmeno pensare a cosa poteva succedere o a cosa potrà succedere se dovesse capitare ancora".