L’Avis Comunale di Ceva ha donato cinquecento euro al Moto Club

L'Avis Ceva ancora una volta a sostegno dello sport e delle associazioni del territorio, questa volta per il Moto Club, cui sono stati donati 500 euro.

"Da alcuni anni, la nostra associazione, elargisce un contributo, a rotazione, alle società sportive del nostro territorio, a fronte di attività promozionale" - spiega Fabio Mottinelli, Presidente della sezione locale dell’associazione di donatori - "L’Avis di Ceva è da sempre impegnata in prima linea nella promozione del dono, della solidarietà, di stili di vita sani, con un occhio particolare rivolto al mondo dello sport, quale ambito privilegiato con il quale interfacciarsi."

Lo abbiamo visto ancora di più con la pandemia quanto sia impotante lo sport, per i giovani, per gli adulti e per tutti i valori che riesce a trasmettere oltre ai benefici fisici.

"Avis, da sempre crede nei valori dello sport e, nell’attività fisica come ottimo metodo per avere una vita sana." - prosegue Mottinelli - "E' un bene prezioso, è educazione alla salute e influisce positivamente sulla qualità della vita. L'attività sportiva è un elemento di unione di aggregazione e si fonda sul rispetto e sulla partecipazione. Non mira al risultato a ogni costo ma, ad una sana competizione. Lo sport è a misura di persona e tiene conto delle diversità e delle possibilità di ognuno. Fare sport aiuta il proprio organismo e ci aiuta a stare bene. Donare il sangue aiuta gli altri a stare bene, ma puoi farlo solo se anche tu sei in buono stato di salute. Per questo, la donazione di sangue e attività sportiva e hanno da sempre una stretta relazione. Chi fa sport, a tutti i livelli e di tutti i tipi, avendo una buona condizione di salute è il candidato ideale per la donazione di sangue. Inoltre, la donazione, anche per lo svolgimento di sport agonistici, non è controindicata. Con le giuste indicazioni mediche e, mettendo in pratica alcuni accorgimenti, è possibile praticare sport, anche a livello intenso, senza rinunciare al piacere della solidarietà”.