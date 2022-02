In piazza contro la guerra: domani a Cuneo la manifestazione promossa da Cgil, Cisl e Uil

"Ripudiamo la guerra". Questo il messaggio che arriva dalle segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil, che per ribadire "la propria contrarietà a qualsiasi guerra e conflitto" hanno deciso di aderire alle manifestazioni di piazza che i tre sindacati stanno organizzando in queste ore in tutta Italia.

A Cuneo l'appuntamento è per domani, venerdì 25 febbraio, a partire dalle ore 17.30 in piazza Audifreddi .

"Nel ribadire l’appello per una de-escalation della crisi e per la costruzione di soluzioni politiche e negoziali – si legge in una nota congiunta appena inviata al nostro giornale –, Cgil, Cisl e Uil chiedono un intervento deciso delle istituzioni mondiali per fermare una guerra che sta già causando morti e feriti e condannano con forza ogni azione che possa minare la stabilità in Europa". "Chiediamo alle associazioni, alla politica, ai cittadini – si conclude la nota – di aderire all’iniziativa e partecipare numerosi".