Allarme a Envie per l’incendio scoppiato in un fienile di una cascina

Sei mezzi dei Vigili del fuoco sono stati impegnati, nella notte, per un incendio di un fienile a Envie.

Intorno all’1.30, al numero unico per le emergenze 112 sono giunte le segnalazioni di un rogo, sviluppatosi in un fienile di una cascina d via Aimeri. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco da Barge, Saluzzo e Busca.

I pompieri hanno lavorato per tutta la notte per domare le fiamme, che si sono propagate rapidamente nel fienile, complice il materiale decisamente infiammabile. Poi, si è proceduto, come da prassi, alla messa in sicurezza dell’area interessata dalle fiamme.

L’intervento, apertosi intorno all’1.30, si è concluso alle 6.30 di stamane.