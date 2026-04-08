Tra le quarziti del Mombracco escursione alla scoperta della “montagna di Leonardo”

Un’intera giornata tra natura, storia e geologia alla scoperta del Monte Bracco. È quanto propone l’escursione “Viaggio geologico tra le quarziti del Mombracco”, organizzata dalle guide naturalistiche Enrico Collo e Luca Midulla per domenica 12 aprile.

Il ritrovo è previsto alle 8,45 nel piazzale della stazione ferroviaria di Saluzzo, con una seconda possibilità di incontro alle 9,30 in località Trappa o Certosa del Monte Bracco tra i comuni di Envie e Barge.

L’itinerario si sviluppa lungo un percorso di circa 7 chilometri. Un viaggio che unisce l’escursionismo all’approfondimento scientifico e culturale di un territorio ricco di peculiarità.

“Durante il cammino – spiegano le guide - sarà possibile visitare e riscoprire il monastero della Trappa, complesso risalente al XIII secolo e noto anche come Certosa per la presenza, in passato, di monaci certosini. Il percorso toccherà inoltre l’inedita borgata di ‘Barma Tassounera e alcune incisioni rupestri, fino a raggiungere la vetta del Mombracco, a quota 1.307 metri”.

Particolare attenzione sarà dedicata all’aspetto geologico: tra le cave di quarzite, i partecipanti potranno comprendere i processi che hanno portato alla formazione del Monte Bracco. La quarzite del Mombracco, conosciuta anche come ‘Bargiolina’ o pietra di Barge, è una roccia metamorfica di grande pregio, estratta esclusivamente in questa zona. Caratterizzata da un’altissima percentuale di quarzo, si distingue per durezza, resistenza e per le sue tonalità che spaziano dal giallo oro al grigio oliva. Oggi è utilizzata per pavimenti e rivestimenti esterni.

Questa pietra dura è stata apprezzata anche da Leonardo da Vinci, che ne parla in un suo scritto del 1511, citando appunto “il Monte Bracco sopra Saluzzo” tanto da contribuire alla sua definizione come “montagna di Leonardo”. Il pranzo è previsto al sacco.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare le guide organizzatrici: Enrico Collo (tel. 349-7328556) e Luca Midulla (tel. 333-1198825)

La quota di partecipazione è di euro 15 a persona.