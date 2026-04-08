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Dai misteri del mare al clima: Paolo Racca protagonista a Moretta
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Eventi | 08 aprile 2026, 18:40

Dai misteri del mare al clima: Paolo Racca protagonista a Moretta

Venerdì 10 aprile in biblioteca civica un viaggio tra naufragi, missioni segrete e cambiamenti climatici. Il ricercatore morettese, oggi in Germania, guiderà il pubblico tra enigmi storici e scienza contemporanea

Paolo Racca

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Continuano gli incontri organizzati dall’Associazione culturale “La ginestra” con i morettesi che si sono trasferiti all’estero, i cosiddetti “cervelli in fuga”: venerdì 10 aprile alle 21, nella saletta della biblioteca civica di Moretta, è in programma una serata con il dottor Paolo Racca.

Attraverso l’analisi di una serie di misteriosi avvenimenti accaduti negli ultimi due secoli e concatenati tra loro, viene proposto dal relatore un singolare viaggio nel tempo.

Quale legame c’è tra i naufragi avvenuti nel 1869, la missione segreta di un bombardiere inglese nel 1942, i comportamenti sorprendenti di altre due navi nel 1845 e nel 1877? C’è un legame con il cambiamento climatico in tutto ciò? A queste domande risponderà il relatore, cresciuto a Moretta, che attualmente presta la sua opera professionale in Germania.

Paolo Racca è nato a Torino, ha compiuto i suoi studi in Italia, diplomandosi presso l’Istituto agrario di Lombriasco e laureandosi in Scienze Agrarie all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, dove ha svolto anche il ruolo di ricercatore per alcuni anni. Dal 1999 vive in Germania lavorando in un ente governativo che si occupa dello sviluppo di sistemi digitali di supporto alle decisioni nell’ambito della protezione integrata ossia in modo mirato e rispettoso dell'ambiente. Ha al suo attivo più di 100 pubblicazioni sostantifiche.

Ingresso è libero.

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