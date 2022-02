Gambe in spalla! A Bra è tutto pronto per la 9 Miglia, memorial ‘Natale Germanetti’

Gli atleti si daranno battaglia su un tracciato di 15,4 chilometri, con ritrovo in piazza XX Settembre alle ore 8 e partenza alle ore 9.45 da corso Garibaldi. La corsa si dipanerà lungo via Rambaudi, via Vittorio Emanuele II, Madonna dei Fiori, Casa del Bosco, bivio per Falchetto, Bescurone, via Montegrappa, via Marconi, via Principi di Piemonte, via Audisio, via Pollenzo, piazza XX Settembre. L’arrivo è previsto per le ore 10.40 circa sempre in corso Garibaldi.