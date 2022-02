Grande partecipazione al “Week end famiglia” di Cussanio, per imparare a esprimere emozioni e sentimenti

Si è svolto la settimana scorsa (venerdì sera, sabato e domenica 18,19 e 20 febbraio) a Cussanio il Weekend famiglia di Incontro Matrimoniale a cui hanno partecipato famiglie da tutta la provincia.

Un fine settimana durante il quale gli affanni quotidiani hanno lasciato il posto alle relazioni, ai sentimenti; ci si è sentiti più famiglia ed è diventato più facile dirsi: "Ti voglio bene".

Il week end famiglia non è un corso teorico o una terapia di gruppo; non è strutturato in conferenze o “prediche”; è un incontro molto semplice, in cui due famiglie animatrici e un sacerdote o religioso/a raccontano la loro storia. La testimonianza di queste persone è di stimolo alle famiglie presenti per rileggere le loro relazioni, per interrogarsi e riconoscersi. In questo lavoro le famiglie sono facilitate da piccole attività pensate per coinvolgere ragazzi e genitori. E’ consigliata la partecipazione alle famiglie con figli di almeno sette anni, che sappiano cioè leggere e scrivere.

L’incontro inizia il venerdì sera alle 20,30 e si conclude la domenica intorno alle 17,30. Non è previsto il pernottamento a Cussanio.

LA TESTIMONIANZA DI ALCUNI PARTECIPANTI

“È bello veder migliorare le relazioni famigliari”

“Vivendo questo Week end a Cussanio abbiamo incontrato splendide famiglie che ci hanno fatto dono di sincere condivisioni riguardo le loro personali difficoltà nel quotidiano. Abbiamo provato sentimenti di gioia e gratitudine nell’osservare il miglioramento delle relazioni famigliari nel corso dei tre giorni”.

Una famiglia animatrice.

“Si sperimenta la stima e l’amore dei proprii famigliari”

Partecipare al weekend famiglia come giovani del team animatori è sempre un’emozione unica. La soddisfazione maggiore è vedere il sorriso sul viso dei ragazzi la domenica. Crediamo nel progetto del weekend famiglia perché sappiamo per esperienza che è un’ottima occasione per i componenti di ogni famiglia per sentirsi amati e apprezzati dai propri famigliari. Perciò siamo fiere di farne parte.

Quello che i figli non dicono…

Cari genitori, partecipando al Week end famiglia potreste avere grandissime sorprese, potreste scoprire quanto i vostri figli vi vogliono bene, quello che pensano e si aspettano da voi e quello che non possono dirvi perché non si sono mai create le condizioni per farlo. Il Week end famiglia non è tempo sprecato ma un periodo di intensa relazione famigliare!

Il servizio preposto all’organizzazione

Incontro Matrimoniale è disponibile ad organizzare Week end famiglia a richiesta di gruppi anche in ambito parrocchiale dove ci sia disponibilità di locali idonei o presso il Santuario di Cussanio.

Per ulteriori informazioni https://www.incontromatrimoniale.org 3315021215.