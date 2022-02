Il Consiglio comunale di Bra è stato convocato dal presidente Fabio Bailo per le 17.30 di mercoledì 2 marzo 2022.

La seduta prevede un solo punto all’ordine del giorno, ovvero una proposta di mozione dal titolo “Per la pace, per l’Ucraina”.

Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul canale You Tube del Comune di Bra, collegandosi a questo link.