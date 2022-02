Il mondo dello sport e della medicina braidese in lutto per la morte di Pino Palmieri

“Sono molti i messaggi di cordoglio e le parole commosse in queste ore per la scomparsa del dottor Palmieri, Pino. Bra piange un uomo di sport e di impegno sociale, il mondo dell’hockey e la Croce rossa perdono una figura di riferimento per la nostra città. Siamo vicini alla famiglia”.

Il sindaco di Bra Gianni Fogliato ha scelto Facebook per ricordare il dottor Giuseppe Palmieri, per tutti Pino, che sotto la Zizzola era conosciutissimo come medico e uomo di sport. Aveva 74 anni quell’uomo dal cuore grande e dalle infinite risorse umane, che traduceva in tante iniziative solidali, in qualità di presidente della sezione locale della Cri.

Partiamo proprio da questa sua anima con il pensiero che, ancora sui social, ha voluto esprimere Erika Cagliero dell’Aghav Bra: “La vita è un viaggio che ti permette di farci incontrare molte persone sulla tua strada. Sono onorata di aver incontrato e collaborato con il dottor Palmieri in tutti questi anni. Oltre ad essere un medico competente era un uomo generoso, sempre solare, disponibile e soprattutto umano. Mancherà a tutti noi”.

Così il Fiduciario della Condotta Slow Food di Bra, Gianni Milanesio: “Conobbi Pino Palmieri come medico del Deposito Locomotive di Torino, quando un giorno come macchinista mi sentii poco bene. Scoprii dopo che vivevamo nella stessa città”. Già, perché tra tutte le altre cose, è stato ex aiuto medico delle Ferrovie dello Stato e medico delegato aeroportuale di Cuneo-Levaldigi. A parlare del profilo sportivo di Palmieri sono tifosi, giocatori e dirigenti dell’hockey braidese che con lui hanno condiviso la gioia di tanti successi. Abbiamo scelto il post di Renato Sirigu pubblicato su hockeylove.it: “Pino Palmieri uomo di cuore tradito proprio dal suo cuore. È mancato questa mattina (domenica 27 febbraio, ndr), alle 7. È stato un attimo. Ha lottato sino all’ultimo contro una serie di malanni che hanno minato la resistenza del suo cuore generoso da vero hockeista. Lo aveva dimostrato l’ennesima volta recandosi a Roma per annunciare il nuovo allenatore dell’Italrosa. Più forte il senso della responsabilità che la cura della sua salute. Nessuno ha mai fatto tanto quanto lui per l’hockey braidese. Anche se era romano e amava Genova come pochi genovesi. Ex azzurro, vice presidente della FIH aveva garantito il rinnovamento della FIH, negli anni Duemila nessuno ha vinto quanto lui in Italia con il suo HC Bra, ma questi sono dettagli. Lui era Pino Palmieri uomo retto, giusto, appassionato e generoso quanto nessuno. Pino, amico mio resterai sempre con noi”.

E poi ci sono i pensieri commossi degli amici di sempre, quelli come Beppe Rovera, giornalista di lungo corso, che lo descrive con grande affetto e lucidità: “Provo una grande tristezza per la morte di Giuseppe Palmieri, medico di Bra, amico di un tempo lontano, sempre rimasto riferimento e ancora nei momenti difficili. Pino aveva un cuore sensibile, competenza da vendere, disponibilità verso i meno protetti. Diabetologo, aveva una vera passione per la cura delle persone e una gran voglia di dare il suo contributo nei segmenti della società che più lo coinvolgevano, dall’ufficiale sanitario al medico sportivo. Plurilaureato alla Sapienza di Roma, super specializzato, ha messo il suo sapere e la sua inarrestabile energia a disposizione di tutti. Per me è stato amico quando accompagnò mia madre nella fase terminale della malattia, quando pianse mio fratello morto in moto, quando provò ad alleviare a mio padre il dolore di una fine straziante. Ma anche quando, insieme, abbiamo potuto godere di tanti momenti sereni. L’ho avuto anche ospite in tv a parlare di ambiente e salute. Ci eravamo persi di vista negli ultimi anni; ma la notizia della sua morte richiama adesso ricordi, rinfocola sentimenti appena sopiti, induce a profonda nostalgia”.

Pino Palmieri lascia un grande vuoto, colmato da tanti altri messaggi di amicizia e cordoglio alla famiglia in cui è espressa tutta la vicinanza ad Ornella ed ai figli Alfredo ed Irma. Il rito funebre sarà celebrato in forma strettamente privata.