Anche a Verzuolo una manifestazione contro la guerra in Ucraina

Anche Verzuolo intende dire “no alla guerra” e “sì alla pace”.

Mercoledì, 2 marzo, alle 18.40 è prevista in piazza Martiri della Libertà una manifestazione contro la guerra scoppiata in Ucraina. L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale del sindaco GianCarlo Panero, con lo scopo di “fermare l'aggressione della Russia all'Ucraina, per piantare il seme della pace nel mondo”.

Sono invitati calorosamente a prendere parte alla manifestazione tutti i Consiglieri comunali, le scolaresche, le Associazioni del territorio e tutta la cittadinanza.

Lo svolgimento della manifestazione verrà garantito nel pieno rispetto della normativa anti-Covid vigente.