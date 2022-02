Caritas Saluzzo lancia una raccolta fondi urgente per i profughi dell’Ucraina

D’intesa con il vescovo di Saluzzo, Monsignor Cristiano Bodo, la Caritas diocesana diretta da Carlo Rubiolo, rivolge un accorato appello alla comunità per una raccolta urgente di fondi da destinare al soccorso dei profughi della martoriata Ucraina.

Le offerte possono essere versate direttamente in contanti tutte le mattine alla segreteria della Caritas diocesana di Saluzzo in corso Piemonte 56 o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Diocesi di Saluzzo - Caritas diocesana, IBAN IT91H0538746770000038005094 (causale "per i profughi dell'Ucraina).

I fondi saranno destinati per far fronte alla crisi umanitaria nella direzione che verrà indicata da Caritas Italia.

La solidarietà si concentrerà anche sull’accoglienza dei rifugiati in fuga dallo scenario di guerra, motivo per il quale la Caritas di Saluzzo sta iniziando anche a censire la disponibilità di cittadini ad accogliere profughi dall’Ucraina.