Racconigi è "Unita per l'Ucraina"

L'Europa sta assistendo in questi giorni alla più grave crisi della storia recente; gli avvenimenti in campo internazionale tra Russia e Ucraina hanno reso reale lo spetto di un conflitto armato che già nei suoi primi giorni sta lasciando dietro sé morte e dolore. Un pensiero deve andare al popolo ucraino e alle moltissime famiglie costrette a lasciare il loro paese, teatro di bombardamenti.

L'Italia porta ancora oggi nella sua anima storica e culturale le cicatrici di cosa significa la parola "guerra", parola che speravamo di dover leggere soltanto più sui libri di storia.



Consapevoli che nulla incida sullo scacchiere internazionale ciò che un piccolo paese come il nostro decida di fare per ripudiare ogni forma di guerra, è importante sensibilizzare tutti, piccoli e grandi, a non rimanere indifferenti difronte a queste pagine nere della storia europea, a riflettere e a prendere una ferma posizione.



Iniziano a definirsi proprio in questi giorni i tragici risvolti umanitari della attuale crisi in Ucraina, in continua evoluzione, e possiamo certamente prendere atto con tristezza che, ancora una volta, verranno colpite le persone più fragili, donne e bambini.

Il Sindaco e l'Assessore alle Politiche Sociali, in accordo con gli altri componenti

dell'Amministrazione, nel tentativo di canalizzare le attenzioni che arrivano dai singoli cittadini e dalle associazioni, hanno convocato un apposito tavolo di lavoro che si è svolto martedì 1 e giovedì 3 marzo, cui hanno partecipato anche i Consiglieri Comunali delle minoranze, cha coinvolto le Scuole, gli Enti e le Associazioni del territorio intenzionati ad operare per mettere in campo idee di sensibilizzazione e proposte pratiche per contribuire a tutela delle popolazioni colpite dal conflitto.



Al termine delle due serate di proficuo confronto si è convenuto di istituire per sabato 12 marzo 2022 una giornata di raccolta di beni alimentari e materiali per l'igiene personale intitolata "Uniti per l'Ucraina"; i beni raccolti saranno consegnati al Sermig di Torino e inviati a Baia Mare, inRomania, per sostenere i primi profughi ucraini, in arrivo nei loro territori.



La raccolta avverrà dalle ore 15:00 alle ore 18:00 in piazza Carlo Alberto, nell'area

antistante il cancello del castello, dove sarà allestito il punto di ritiro nel quale tutti i cittadini potranno consegnare il loro contributo. Le tipologie di beni raccolti e l’elenco delle Associazioni/Enti promotori sono dettagliate nella locandina allegata al presente comunicato.



Sarà inoltre possibile partecipare alla raccolta attraverso i volontari presenti presso i principali esercizi commerciali nella mattinata e nel pomeriggio di sabato 12 marzo.

Alle ore 16:30 circa è prevista una breve testimonianza di alcuni concittadini di origini

ucraine che condivideranno la loro storia delle loro famiglie.



Per chi volesse donare con bonifico sulla locandina sono indicati i dettagli della campagna nazionale della Croce Rossa Italiana, a cui si unisce il Comitato Locale cittadino, e della campagna di Caritas Italia, a cui aderisce la Parrocchia di Racconigi.

È in fase di predisposizione, sulla scia di quanto richiesto dalla Regione Piemonte, un

censimento locale delle abitazioni e delle famiglie disponibili per accogliere l'eventuale arrivo di persone dall'Ucraina. Saranno a breve indicate le modalità di raccolta delle disponibilità e le informazioni per poter contribuire.



Un ringraziamento doveroso deve andare alle Scuole e alle Associazioni del territorio e a tutti quanti, anche in questa occasione, hanno aderito in modo encomiabile alla chiamata del Comune e hanno saputo mettersi in gioco, condividendo idee e progetti.



Questa è certamente la strada migliore per rispondere, uniti, alle esigenze del territorio e anche alle sfide internazionali.



Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Assistenza dell'Area Servizi Socio

Assistenziali, Scolatici e Culturali (tel. 0172-821615). Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati e disponibili sul sito ufficiale del Comune di Racconigi.





L’Assessore alle Politiche Sociali

Alessandro Tribaudino



Il Sindaco

Valerio Oderda