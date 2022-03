Riflessologia e benefici, uno sguardo su una tecnica antica incredibilmente efficace

La riflessologia è una tecnica manuale che libera le facoltà di autoregolazione e autoguarigione del corpo, sui piedi o sulle mani. Si basa sul principio che i piedi, le mani e le orecchie sono la rappresentazione miniaturizzata del corpo umano. Ogni zona riflessa corrisponde a un organo, una ghiandola o una parte specifica del corpo. Applicando una pressione ritmica a queste aree, è possibile localizzare la tensione e ripristinare l'equilibrio nelle parti del corpo corrispondenti.

Questa tecnica veniva già usata in Cina, Egitto e India fin dal 4000 a.C. ed in seguito, ricerche scientifiche ne hanno convalidato l’utilizzo anche nella medicina convenzionale, sotto il nome di “tecniche integrate”.

Perché rivolgersi a un riflessologo?

Lo scopo di questa pratica è alleviare la tensione e lo stress, spesso causa di disfunzioni mentali e fisiche. Aiuta anche ad attivare la circolazione sanguigna e linfatica. La Riflessologia benefici è l'auspicio che si pongono le persone che si avvicinano alla pratica: può aiutare ad alleviare molte condizioni o situazioni come: problemi intestinali, mal di testa, mal di schiena, sintomi della sindrome premestruale, effetti avversi della chemioterapia o di altri trattamenti contro il cancro, sintomi di sclerosi multipla o anche gravidanza.

Cosa fa il riflessologo?

Il ruolo del riflessologo è quello di rilasciare la tensione e stimolare l'autoregolazione. Per questo utilizza una pratica di pressione e tocco specifico sulle cosiddette zone riflesse. Si noti che può anche offrire informazioni sulle misure da seguire per mantenere o adottare uno stile di vita sano.

Il riflessologo può lavorare come professionista autonomo o come dipendente in molte strutture. Esempi includono in uno studio privato, a casa, in una casa di riposo, in unità di cure palliative, in un centro per il dolore, in un centro di talassoterapia, in una società sportiva, ecc.

Quali sono le qualità richieste per padroneggiare la riflessologia?

La pratica della riflessologia plantare richiede un interesse per la medicina alternativa e il funzionamento del corpo umano. In effetti, è essenziale comprendere i legami tra gli organi e l'impatto del sistema nervoso sull'organismo. Per diventare riflessologo si può partecipare ad un corso riflessologia plantare online con i migliori docenti e massaggiatori professionisti, per imparare le tecniche principali del massaggio plantare applicando pratica e teoria nel trattamento del piede. Imparare la riflessologia plantare consentirà di acquisire una formazione professionale che permetterà di esercitare in proprio o presso strutture mediche. La riflessologia ha dimostrato nel corso degli anni molti benefici e non è solo un massaggio rilassante, è una tecnica che fornisce una soluzione efficace a molti disturbi quotidiani.