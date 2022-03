Sei monregalesi in partenza verso il confine con l'Ucraina per aiutare le persone in fuga

“Una goccia nel mare”. Così hanno definito la loro iniziativa sei monregalesi che domani, martedì 8 marzo, partiranno verso il confine ucraino, fino alla città di Przemysl, in Polonia.

Sei persone, tre pulmini e un solo obiettivo: aiutare.

Saranno Piergiorgio "Boba" Bogliaccino, Davide Mazzucco, Massimo Ravera, Mauro Gasco, Roberto Marenchino e Giancarlo Gonella a guidare la spedizione.

Lungo il percorso faranno alcune variazioni e tappe per accompagnare le persone in fuga dalla guerra, 21 in tutto, a destinazione.

Tante le donazioni e i gesti di solidarietà che sono arrivati in supporto alla spedizione: abiti per adulti e bambini, cibo a lunga conservazione, assorbenti, pannolini, cibo per animali e un centinaio di occhiali con diverse gradazioni.

I tre pulmini sono stati messi a disposizione dalla LPM Pallavolo Mondovi, dalla di Villanova Mondovi, nella persona di don Laugero e dall'atletica Mondovì.

“È un piccolo gesto” - racconta Massimo Ravera, che con altri monregalesi aveva già attivato un’importante raccolta fondi per sostenere l’ospedale locale durante il covid - “grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuti per questa iniziativa. Siamo in contatto con un’associazione che ha già indicato le persone che verranno con noi e le loro destinazioni. Alcuni si ricongiungeranno con i parenti a Mondovi, altri raggiungeranno altre zone d’Italia”.