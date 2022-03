Alba perde una stella Michelin: Andrea Larossa si è trasferito a Torino

Anno nuovo… cucina nuova. Per lo chef stellato Andrea Larossa è proprio così. Nelle sue parole, riportate sulla pagina Facebook del suo ristorante, che recitano “Il sogno si è avverato. Eccomi nella mia nuova cucina. Nella vita mi hanno sempre insegnato di non smettere di sognare” c’è tutta la sua voglia di rimettersi in gioco, in questa nuova sfida gastronomica che lo vede aprire il suo nuovo locale a Torino. E così Alba “perde” uno stellato che resta comunque in Piemonte.

La Regione sabauda può contare su 49 ristoranti stellati, secondo la guida Michelin 2022, di cui ben 25 (erano appunto 26) tra Langhe, Roero e Monferrato, che si conferma il territorio ad alta vocazione di eccellenze culinaria.

Nelle colline Unesco sono presenti il “tre stelle” Michelin Enrico Crippa (Ristorante Piazza Duomo ad Alba), che è anche presente tra i Top 20 a livello mondiale, due “due stelle” "L’Antica Corona Reale" di Cervere e "La Madernassa" di Guarene, e 18 ristoranti con “una stella”.

Tornando ad Andrea Larossa, lo chef continua: «Sono stato assente per un pò ma dovevo concentrami su questo nuovo progetto che porto avanti in questo periodo di difficoltà che tutti conosciamo, e nel quale ci dobbiamo rimboccare le maniche, e credere sempre nei nostri sogni.

Ora il nuovo ristorante il via Sabaudia 4 a Torino è pronto ad accogliere i clienti che hanno potuto apprezzare i miei piatti già con il delivery che io e Patrizia abbiamo attivato nel mese di febbraio, con, tra l’altro, un menù speciale per San Valentino. Ringrazio tutti coloro che ci sono stati vicini in questi mesi di passaggio da Alba a Torino».