Cuneo, nuovo assetto del Cuneo centro: "Toselli cerchi l'appoggio dei cittadini per promuovere la sua idea di città"

“Non si presentano interpellanze camuffate da ordini del giorno nella speranza di obbligare il consiglio comunale ad approvare progetti e visioni di città che starebbero meglio in un programma elettorale. Il voto che si dovrebbe ricercare in quel caso è quello dei cittadini, non dei consiglieri”.

A nuotare, dai banchi del consiglio di Cuneo, è il capogruppo PD Carmelo Noto. L’oggetto della discussione è l’ordine del giorno presentato da Luciana Toselli – che candidata sindaco alle prossime elezioni amministrative lo è davvero - , e incentrato sull’attuale situazione di corso Solaro e, in generale, di tutto il quartiere Cuneo centro.

I firmatari (Cuneo per i Beni Comuni) si lamentano dell’alta concentrazione di traffico raggiunta dalla zona, situazione che si prospetta soltanto poter peggiorare nel caso in cui si costruiscano davvero i due piani di parcheggio interrato in piazza Martiri come da intenzione dell’amministrazione. Secondo Toselli il Piano della Mobilità Sostenibile della città risulta contraddittorio: se da una parte sostiene lo sviluppo di una mobilità che non comprenda l’utilizzo delle automobili sull’altipiano, dall’altra si propone di realizzare questo parcheggio interrato, quello sotto piazza Europa e un altro sotto piazza Galimberti, incrementando poi il numero di parcheggi pubblici liberi e senza limiti di orario.

Si fanno alla giunta diverse richieste: ridurre progressivamente i parcheggi gratuiti nel concentrico, ridurre i tempi di utilizzo dei parcheggi da parte dei non residenti, reintrodurre una navetta elettrica sull’asse San Rocco-piazza Galimberti e riprogrammare in un’ottica di maggiore sicurezza le piste ciclabili della città. Dal punto di vista strutturale, poi, si chiede alla giunta di far tornare corso Solaro la strada panoramica dedicata alla mobilità dolce che dovrebbe essere e di riprogettare completamente la mobilità della zona a ovest del quartiere Cuneo centro, procedendo a pedonalizzazioni specifiche e riqualificando piazza Martiri (togliendo, come da PRG lo sferisterio e creando un parcheggio a un solo piano dedicato principalmente a residenti ed esercenti).

“Alcuni passaggi, paradossalmente, riprendono iniziative che già stiamo realizzando e portando avanti ma la maggioranza non può accettare questo ordine del giorno – ha aggiunto Noto - . La stessa proponente aveva presentato interpellanze dalle risposte secondo lei non soddisfacenti, ma non è così che funziona in un consiglio comunale”.

Curiosamente d’accordo – in un certo qual modo – Beppe Lauria: “Un ordine del giorno prettamente pre-elettorale, fatto di tante belle cose che sarebbero realizzabili se la proponente fosse sindaco. La maggioranza, però, la pensa diversamente. Tra l’altro io stesso ho detto cose simili in tempi non sospetti, come la riconfigurazione delle piste ciclabili e il sistema della sosta breve. Rispetto allo sferisterio, invece, considero positivo rimanga dov’è”.