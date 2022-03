Pian Munè di Paesana: “promo” di marzo con seggiovia e pranzo a 25 euro

E’ tornata un po’ di neve fresca a riportare la magia in quota.

Continuano anche gli eventi e il divertimento nella località turistica della Valle Po organizzata per il tempo libero.

Il Rifugio Pian Munè a quota 1535m è aperto tutti i giorni, mentre la Baita in quota apre il sabato e la domenica e per l’occasione, per tutto il mese di marzo, sarà attiva la “promo” del sabato e della domenica con seggiovia + pranzo in quota a 25 euro per gli adulti e seggiovia gratis + pranzo a 10 euro per ragazzi fino ai 14 anni.

Per chi invece raggiunge il rifugio camminando si raccomanda l’utilizzo dei ramponcini.

Info e prenotazioni t.328 6925406 (anche messaggio whatsapp).