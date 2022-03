Bambini di Piasco in marcia per la pace lungo le vie del paese

Lunedì 7 marzo, in riferimento ai tragici avvenimenti che si stanno susseguendo nell’est Europa, specie in Ucraina, la scuola materna di Piasco ha organizzato una marcia della pace per le vie del paese culminata nel ritrovo inpiazza Biandrate.

Alla marcia hanno aderito anche alcune classi della scuola Primaria e i piccoli dell’asilo del bosco de I Castagnè. Lo scopo della marcia è stato quello di aggiungere la voce dei nostri bambini piaschesi al coro unanime che vuole la pace per tutti perché diritto fondamentale di ogni bimbo.

Ogni gruppo era contraddistinto da un colore che, seppur diverso, quando unito agli altri ha formato uno splendido e vivace arcobaleno. Durante la scorsa settimana tutti bambini dei diversi ordini di scuola hanno parlato della guerra, confrontandosi e chiedendo spiegazioni sulle notizie provenienti dai territori ucraini e hanno prodotto lavori che sono stati condivisi lunedì mattina in piazza. Inoltre, alla marcia sono intervenuti il vice sindaco Moro Paolo in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Piasco, il presidente della Scuola Materna di Piasco, il sig. Monge Roffarello Davide e il parroco don Marco che, con un breve pensiero, ha invitato tutti a chiedere alla nostra Mamma speciale del Cielo (la Madonna) un aiuto straordinario per far tornare la pace su tutta la terra.