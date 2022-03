I campioni Gemello e Colombari all'IIS Vallauri di Fossano

Nel giorno di riposo dal proprio impegno calcistico con la squadra del Torino Football Club di Serie A, dopo lo zero a zero di Bologna, il portiere fossanese Luca Gemello, insieme al campione paralimpico cuneese Diego Colombari, oro a Tokyo nell'Handbike, su invito dell'Istituto, e in particolare del dirigente Paolo Cortese, hanno partecipato lunedì 7 marzo ad un'assemblea studentesca presso l'I.I.S. Giancarlo Vallauri di Fossano, dal titolo: "Sfide - La Fortuna non esiste"