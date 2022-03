Genola, un partecipato ed emozionante "8 marzo itinerante" con la Consulta Pari Opportunità [FOTO]

Al Centro Incontri di Piazza Tapparelli li ha attesi Daniela Biolatto con il suo racconto in parte autobiografico sulla resilienza. Biolatto è artigiana del settore della moda, fondatrice e titolare dell’azienda “Ami2” di Racconigi che opera dal 1985 in Italia e all'estero, nonchè dal 2021 Presidente nazionale delle Donne Imprenditrici di Confartigianato.

Alla finestra sul castello, in collaborazione con Cinedehors, è stato proiettato il corto animato Disney "Purl". Protagonista un gomitolo di lana rosa che si impiega presso una società in cui inizia una storia di emarginazione e di tentativo di omologazione, finchè trova il suo equilibrio infrangendo il cosiddetto "soffitto di cristallo", così come l'azienda, la quale diventa più forte perchè pluralista.

Presso la biblioteca civica il gruppo dei "genitori narratori" ha dimostrato la parzialità dello stereotipo secondo cui i libri illustrati sarebbero destinati ad un pubblico prettamente infantile, leggendo e commentando interessanti titoli tra cui "Rosmarino", la storia di una fata che vorrebbe essere una strega, un inno alla libertà.

Come tappa finale, presso il teatro Gianfranco Bonavia, Beatrice Tribunella, accompagnata da chitarra e batteria ha intrattenuto il pubblico con canzoni con protagoniste donne, da "Vuoto a perdere" di Noemi, a "L'ultimo bacio" di Carmen Consoli a "Sally" di Vasco Rossi...