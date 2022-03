Ecco Dolce Casa, la comunità autogestita per anziani autosufficienti nel Puf di Cuneo [VIDEO]

Non potevano chiamarla in modo migliore. "Dolce Casa" è la comunità autogestita per anziani autosufficienti che trova spazio al piano ammezzato del Puf di Cuneo, il palazzo degli uffici finanziari.



È stata aperta a gennaio di quest'anno dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, trasferendo gli ospiti che precedentemente abitavano a Confreria, nella Convivenza Mimosa e a Cuneo in corso Nizza.



Qui vivono otto anziani dai 75 agli 85 anni, ma c'è posto per dieci ospiti. Hanno le chiavi di casa, possono entrare ed uscire quando vogliono. Condividono la casa per essere supportati nella gestione della vita quotidiana, tramite la messa a disposizione, da parte del Consorzio, dei seguenti servizi di base: servizio infermieristico, telesoccorso, assistenza familiare, pulizia dei locali, fornitura pasti e lavanderia.

Sono sempre seguiti da un operatore nella fascia diurna 8-20 (sono due la mattina per la preparazione dei pasti), mentre la notte sono da soli.



Ci sono sei camere singole e due doppie, oltre ai locali in comune per vivere la socialità.



Il valore aggiunto di questa comunità è che occupa i locali del Puf, rimasto vuoto per anni e trasferito al Comune dal Demanio nel 2017. Gli appartamenti sono stati ristrutturati dal Comune e arredati dal Consorzio.



Ad accompagnarci nella visita è la referente di "Dolce Casa" Lorena Lotario, educatrice professionale: "La nostra priorità è mantenere le capacità residue degli anziani, stimolare il più possibile acquisizioni e potenzialità esistenti".



Abbiamo conosciuto Maria, Virginia, Luciana, Luciano, Piera, Rosina e Giuseppe. Ognuno col suo carattere e le sue abitudini. Piera è la più curiosa e ci ha visto arrivare affacciandosi alla finestra, ci ha aperto la porta di camera e ci ha fatto vedere le foto in bianco e nero del suo matrimonio. Luciana e Virginia sono amiche inseparabili e vivono in stanza insieme. Luciano è il più loquace. Maria è alla ricerca di una compagna di stanza. A Giuseppe invece piace apparecchiare la tavola per il pranzo. Rosina invece è arrivata da una settimana, ma dice di trovarsi molto bene.

Tutti sono d'accordo su una cosa: le operatrici che le seguono sono eccezionali. "Sono le nostre ragazze, i nostri angioletti. Senza il loro sorriso non sarebbe lo stesso alzarsi la mattina".





Per maggiori informazioni sulla Comunità autogestita per anziani autosufficienti “Dolce casa” è possibile contattare i numeri 0171334 502/173 o l’indirizzo email servizio.sociosanitario@csac-cn.it, o sulsito internet del Consorzio www.csac-cn.it