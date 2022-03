Al Collegio dei geometri di Cuneo un'esposizioni di composizioni Lego

Sabato 19 e domenica 20 marzo, presso le sale espositive del Collegio dei geometri, in via Luigi Einaudi 20, a Cuneo, si terrà un’esclusiva esposizione di composizioni realizzate con i mattoncini “Lego”.

Una mostra particolare e curiosa che coinvolge espositori e visitatori di qualunque età e che mette in evidenza la grande passione, che molti hanno nei confronti di questi mattoncini famosi in tutto il mondo e che permettono di realizzare creazioni uniche e spesso anche di grandi dimensioni, in cui maestria, creatività e artisticità si fondono per dar origine a vere e proprie opere d’arte, spaziando fra varie tematiche e permettendo di far sognare grandi e piccini.

Con l’occasione, all’interno della rassegna espositiva, l’artista Fabrizio Oberti presenterà un ciclo di opere assolutamente inedito in cui proprio i mattoncini e gli elementi “Lego” la fanno da padrone e danno origine a micro mondi realizzati in modo istintivo e accostati a parti del quadro dipinte in modo informale; un modo per fondere pittura e scultura racchiuse in teche di plexiglass, che aggiungono un tocco di design ai lavori stessi.

Inoltre durante l’evento sarà attiva una raccolta fondi per la Croce rossa italiana, fondi che verranno destinati a sostegno della popolazione ucraina.

Un weekend all’insegna della forma, del colore, e della creatività.

Orari di visita: mattina 10–12.30, pomeriggio 14.30–18.

Ingresso libero. Obbligo di super Green pass e mascherina FFP2.