Bra commemora le vittime innocenti di tutte le mafie

Si rinnova anche quest’anno a Bra la celebrazione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’iniziativa, promossa dall’associazione Libera a partire dal 1996 e ufficializzata dal Parlamento italiano nel 2017, nasce dal grido di dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci e che non sentiva pronunciare da nessuno il suo nome. Ecco perché ogni anno, il 21 marzo, vengono letti i nomi di tutti i caduti per mano delle mafie per farli vivere ancora.

All’ombra della Zizzola la celebrazione ufficiale verrà anticipata a sabato 19 marzo 2022 alle 10,30. La cerimonia, organizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Scuola di Pace “Toni Lucci”, si terrà sulla gradinata d’accesso al Palazzo municipale. All’appuntamento, che vedrà la partecipazione degli amministratori comunali, prenderanno parte anche i rappresentanti dell’associazione “Libera”, fondata da don Ciotti, e le scolaresche cittadine.

Tutti i braidesi sono invitati a partecipare; chi fosse disponibile a dare il proprio contributo nella lettura dei nomi delle vittime di mafia può segnalarlo scrivendo una mail all’indirizzo scuoladipacedibra@gmail.com.