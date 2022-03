A Cuneo solo il 4% dei toponimi è intitolato a donne: se ne parla con il comitato di quartiere Centro

Mercoledì 16 marzo alle 18 presso la sala polivalente CDT in Largo Barale 1 il Comitato di Quartiere Cuneo Centro invita la cittadinanza all’evento intitolato “Che ne è delle donne?”.



Quante strade o piazze sono intitolate a donne nella città di Cuneo? Il 4% su 563 toponomi. Inoltre, passeggiando per le strade del Quartiere non incontriamo neanche una strada, una piazza, un giardino intitolato ad una donna.



E’ stata questa osservazione che ha spinto il Comitato di Quartiere Cuneo Centro e l’autrice Zita Giraudo a lavorare su una proposta creativa di provare ad intitolare le vie a personaggi femminili. Il lavoro è racchiuso nel libro “Toponomastica al femminile” che verrà presentato durante la serata, aperta al pubblico per ampio dibattito insieme all’autrice, il Comitato, le Assessore Franca Giordano e Cristina Clerico e la Prof.ssa Daniela Bernagozzi.



Un’occasione per ritrovarsi, ripercorrere insieme la topografia del quartiere e immaginarla più paritaria nei confronti del genere femminile. Dare visibilità alle invisibili. Perché la lotta per la parità di genere parte anche da qui.