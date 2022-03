Alba: inaugurato l’Ecosportello Egea per la raccolta differenziata

È stato inaugurato, al civico 2 di via Vivaro, il nuovo sportello del Comune di Alba per la gestione dei rifiuti e della differenziata, gestito da personale di Egea Ambiente. Presenti alla nuova apertura il sindaco di Alba, Carlo Bo, l’ex sindaco e attuale Presidente del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza di Egea, Giuseppe Rossetto, l’Assessore all’Ambiente Marco Marcarino e Giorgio Prato, Amministratore Delegato di Egea Ambiente.

L’Ecosportello fungerà da punto informativo sul territorio e raccoglierà segnalazioni e reclami dei cittadini e degli enti per tutto ciò che riguarda l’igiene urbana. Si occuperà, inoltre, della distribuzione, previa registrazione, di sacchi per la raccolta differenziata e consegna dei piccoli contenitori per le case che ancora non ne hanno usufruito o necessitano una sostituzione di quelli in uso.

Dal 1° luglio 2022, infatti, entrerà in vigore il nuovo servizio di raccolta nel Comune per le utenze domestiche e non domestiche. Le utenze iscritte a ruolo TARI, all’interno della rete comunale, dovranno ritirare in dotazione sacchi biodegradabili per l’organico, sacchi gialli trasparenti per gli imballaggi di plastica, sacchi dedicati e codificati per il residuo secco non differenziabile (RSU).

Il personale dello sportello sarà disponibile a dare informazioni al pubblico lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 15.00 e il giovedì dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Per tutto il mese di marzo sarà possibile ritirare i sacchi dell’organico e della plastica. È possibile seguire le novità e gli aggiornamenti sul sito del Comune di Alba: https://www.comune.alba.cn.it/44-servizi-urbanistica-e-territorio/ambiente#:~:text=Dal%2001%20LUGLIO%202022%20per,Ecosportello%20a%20servizio%20della%20cittadinanza.