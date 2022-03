Anche Nucetto accoglie una famiglia in fuga dalla guerra, proviene da Leopoli

Tutta la Granda in questi giorni si sta mobilitando per portare aiuti alla popolazione in fuga dalla guerra in Ucraiana.

Mentre ieri sera 14 persone sono arrivate a Mondovì, questa mattina all'alba, una nuova famiglia è stata accolta a Nucetto.

I volontari del gruppo comunale della Protezione civile sono andati a prendere la giovane mamma con un bambino di 7 anni e un neonato di appena 2 mesi, a Milano.

Arrivano da Leopoli e dopo un viaggio estenuante di circa 30 ore, sono arrivati finalmente a Nucetto e sono ora ospitati dalla nonna nucettese, originaria dell'Ucraina.