Caro carburante: anche in Granda è assalto alle pompe bianche

Nel panorama del drammatico e sempre più preoccupante aumento dei prezzi dei carburanti, con il gasolio che ha addirittura superato la benzina, cosa mai successa prima, è assalto alle pompe bianche.

Decine e decine di auto in coda, questa mattina 11 marzo, al distributore EnerCoop, nonostante anche qui i prezzi superino i 2 euro al litro per entrambi i carburanti.

La corsa dei prezzi aumenta di giorno in giorno. Ci sono stati segnalati aumenti di 20 centesimi da un giorno all'altro e alcuni distributori sono arrivati a far costare il gasolio 2,35 euro al litro. Le cifre sono quelle che normalmente si vedevano solo lungo la rete autostradale. Un vero salasso per tante categorie, a partire dagli autotrasportatori, ma che non risparmia davvero nessuno.

Ed ecco la corsa alle pompe bianche, dove anche un risparmio di pochi centesimi, se calcolato sul pieno, può significare un costo finale più basso di diversi euro. Le pompe bianche sono infatti stazioni di servizio indipendenti che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione di carburante più note. Presso queste stazioni di servizio "no logo" normalmente il prezzo non varia a seconda della tipologia di servizio ed è possibile risparmiare fino a 10 centesimi al litro rispetto alla media del servito.

https://www.pompebianche.it/

https://www.alvolante.it/distributori-no-logo?field_localita_tid=70387&page=1

A questi link, inserendo la città, è possibile vedere la distribuzione delle pompe bianche della provincia di Cuneo oppure,andando in ordine alfabetico, trovare quello più vicino alla propria abitazione.