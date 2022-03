Ennesimo ingorgo a Demonte: due tir si incastrano all'altezza del curvone prima del paese

Ciò che il centro di Demonte vive quotidianamente. Il passaggio di centinaia di tir al giorno e i relativi ingorghi quando i mezzi pesanti si incrociano nei punti più stretti della statale, in particolare all'altezza del curvone che immette verso il centro del paese.

Stamattina c'è stato un ingorgo, durato diverso tempo, che ha bloccato la viabilità in entrambe le direzioni. I due mezzi si sono toccati e non hanno potuto proseguire, fino a quando quello diretto a monte è riuscito a fare un po' di retromarcia per consentire a quello diretto a valle di passare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.