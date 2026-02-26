 / Viabilità

Viabilità | 26 febbraio 2026, 11:10

Alba: viabilità modificata in corso Nino Bixio dal 3 al 20 marzo

Lavori di montaggio di una struttura di collegamento presso l'azienda vitivinicola. Previsti divieti di transito e senso unico alternato

Il parcheggio Pio Cesare ad Alba, immagine di repertorio

Alba subirà delle modifiche di viabilità nel periodo dal 3 al 20 marzo.

Per consentire le operazioni di montaggio di una passerella, sono istituite le seguenti modifiche temporanee alla viabilità in corso Nino Bixio, in prossimità dell’Azienda vinicola Pio Cesare: divieto di transito per tutti i veicoli in c.so Nino Bixio, dalle ore 19 del 3 marzo alle ore 7 del 4 marzo, nel tratto compreso tra il civico n°4 di corso Nino Bixio all’accesso del parcheggio Pio Cesare, con deviazione del traffico in via San Rocco solo per veicoli con m.c.p.c inferiore alle 3,5 t. e di lunghezza inferiore a 7m; istituzione del senso unico alternato gestito da semaforo e/o movieri, dal 4 marzo al 20 marzo, dalle ore 8.30 alle ore 18, in corso Nino Bixio, nel tratto interessato al montaggio della pensilina di collegamento degli edifici dell’azienda “Pio Cesare”.

cs

