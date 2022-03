Confronta prezzi e risparmia sui tuoi acquisti online

E' universalmente noto come lo shopping online sia passato dall'essere una novità a cui pochi hanno iniziato pian piano ad approcciarsi, ad una moda arrivata a coinvolgere gran parte della popolazione soprattutto di giovane età, fino a diventare oggigiorno una vera e propria necessità.

Basti pensare a come questa modalità di shopping, inizialmente limitata all'acquisto di beni come scarpe, borse, prodotti di elettronica ecc., oggi sia diventata la soluzione anche per la spesa settimanale.

Perché acquistare online?

La crescita esponenziale in popolarità dello shopping online è sicuramente legata al risparmio di due risorse fondamentali per tutti: tempo e denaro.

Risparmiare tempo acquistando online

Chi acquista abitualmente online conosce perfettamente la soddisfazione di poter comprare qualcosa con un semplice click.

In quest'epoca di frenesia, orari fissi, traffico e continui spostamenti obbligati diventa fondamentale avere la possibilità di evitare la perdita anche di un singolo minuto del proprio tempo.

Per questo motivo finiamo per affidarci ai nostri siti di fiducia per poter acquistare i prodotti che ci servono direttamente da casa, o dal nostro smartphone.

Risparmiare denaro acquistando online

Oltre al risparmio del tempo, ciò che fa molta gola agli acquirenti del mercato online è proprio il risparmio del denaro.

Perché andare in un negozio, essere costretti persino a fare la coda alla cassa, se è possibile risparmiare per quello stesso acquisto facendolo comodamente da casa?

Come risparmiare online

E qui veniamo al dunque: come puoi risparmiare coi tuoi acquisti online? Tra le diverse strategie, sicuramente quella più conveniente e puntuale è rivolgersi ad un comparatore di prezzi, ossia un sito che proprio per l'articolo che stai cercando ti propone una serie di opzioni tra cui puoi scegliere la più conveniente.

Buybuyfree

Un buon comparatore di prezzi è Buybuyfree dove puoi trovare tra le migliori offerte dei negozi online, proposte in maniera chiara e fruibile.

Confronta i prezzi e risparmia

Una bella grafica, post e video esplicativi ti aiutano nell'utilizzo nel sito che si può definire facile ed immediato.

La prima funzione per cui sfruttare questo portale è proprio quella del confronto prezzi: Buybuyfree propone una vastissima gamma di prodotti (oltre 4 milioni) venduti da una serie di ottimi negozi, partner del sito.

Ti basterà inserire nel motore di ricerca il prodotto che vuoi acquistare, selezionare l'offerta più conveniente tra quelle proposte e procedere all'acquisto con un click accedendo direttamente al sito del negozio.

La ricerca viene facilitata da un sistema di filtri per categoria, negozio, marca, prezzo ecc.

Acquista e guadagna

La comparazione dei prezzi non è l'unico servizio fornito da Buybuyfree, perché l'obiettivo che si pone questo portale è anche quello di farti guadagnare grazie ai tuoi acquisti.

Ciò è possibile con l'ormai popolare formula del Cashback che, proprio come suggerisce il termine inglese, letteralmente non significa altro che "contanti indietro".

Registrandoti gratuitamente sul sito Buybuyfree prima di procedere all'acquisto, potrai ricevere un "rimborso cashback in euro" che verranno accumulati nel tuo "salvadanaio" e potranno poi essere convertiti in buoni spesa da utilizzare in uno qualsiasi dei punti vendita affiliati.

E' molto semplice capire quanto puoi guadagnare da ogni singolo acquisto: ai vari prodotti, anche in base al negozio online da cui vengono venduti, è sempre associato il valore del cashback.

Consiglia l'acquisto e guadagna

Il cashback non è l'unico modo in cui puoi guadagnare su Buybuyfree, perché il sito ti offre anche la possibilità di percepire una percentuale sugli acquisti dei tuoi amici. Riceverai un codice personale e ogni volta che un amico utilizzerà questo codice per i suoi acquisti attraverso la piattaforma Buybuyfree tu avrai diritto ad una percentuale di guadagno.

Non c'è limite al numero di amici a cui puoi presentare questo metodo di risparmio/guadagno, riceverai una percentuale anche sugli acquisti degli "amici dei tuoi amici".