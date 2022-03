A Saluzzo "Genitori efficaci", un incontro per gestire i conflitti con i figli

Ascoltare i figli in difficoltà, concordare regole efficaci in casa, gestire i conflitti di bisogni e di valori. Questi gli argomenti del corso "Genitori Efficaci" a cura di Roberto Colombero che si terrà lunedì 21 marzo 2022 alle h. 21 presso la Sala Tematica della Fondazione A. Bertoni in P.za Montebello 1 a Saluzzo (CN) e che verrà poi avviato ad aprile, finalmente in presenza!

La serata è organizzata dal Centro Famiglie-Ludoteca e patrocinata dal Comune di Saluzzo e dal Consorzio Monviso Solidale

necessaria prenotazione e green pass.

Centro Famiglie di Saluzzo: Luisa e Serena cell. 345-1494754

mail: centrofamigliesaluzzo@monviso.it