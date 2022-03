Mondovì per l’Ucraina: 16 le persone portate in salvo dalla spedizione di “Una goccia nel mare”

Sono rientrati questa mattina in Italia i volontari della seconda spedizione solidale “Una goccia nel mare”.

Il gruppo, composto da Piergiorgio “Boba” Bogliaccino, Giancarlo Gonella e Roberto Marenchino, cui si sono aggiunti in rinforzo altri otto volontari tra i quali il giornalista Marco Turco, Davide Canetti, Matteo Musetti, Emanuele Aragno, Massimo Renesto e Giovanni Salomon, in partenza venerdì Andrea Fariano e Diego Ranisio è partito giovedì 17 marzo da Mondovi.

Dopo aver recuperato il furgone della parrocchia di Villanova Mondovi in Austria a, dove era stato lasciato in riparazione dopo il primo viaggio, i volontari hanno raggiunto Przemysl, in Polonia, a pochi chilometri dal confine con l’Ucraina, dove hanno consegnato beni di prima necessità.



Immagini drammatiche quelle che ci sono state inviate dai volontari nel corso dei due viaggi: centri commerciali trasformati in centri di prima accoglienza, dove a colpire, prima di tutto è la presenza di moltissimi bambini.

La spedizione ha poi raggiunto Lublino per caricare le persone da portare in salvo.



Questa mattina il gruppo è rientrato in Italia.



“Abbiamo 16 persone, tutte donne o bambini ad eccezione di un uomo" - ci spiega il giornalista de “L’Unione Monregalese”, partito come volontario, che ringraziamo per averci tenuto costantemente aggiornati nel corso del viaggio.

Un posto speciale è stato dedicato però anche agli animali, nel primo viaggio era stato portato in salvo un cocker, questa volta gli “amici a quattro zampe” sono più numerosi.

“Stiamo trasportando un gatto, un cagnolino e due criceti, questi ultimi tre sono di una bambina arrivata a Mondovi la scorsa volta, glielo portiamo noi”.

Il gruppo farà rientro a Mondovì nella giornata di oggi, sabato 19 marzo.