Cuneo: nominato il Coordinamento Provinciale del Comitato 10 Febbraio

Nei giorni scorsi il Presidente del Comitato 10 Febbraio della provincia di Cuneo ha provveduto a nominare il Coordinamento Provinciale. Tale decisione si è resa necessaria visti i sempre maggiori impegni a cui il Comitato deve fare fronte e alla crescita di iscritti e simpatizzanti. In questo modo si adotta uno strumento fondamentale che porta, attraverso i propri membri, un valore aggiunto di esperienza e capacità.



Il Coordinamento è così composto: Enrica Di Ielsi, consigliera comunale di Boves e presidente della Scuola di Pace; Anna Mantini, Consigliera di Parità regionale del Piemonte ed ex assessore provinciale; Laura Menardi, consigliera comunale di Cuneo; Paolo Chiarenza, ex consigliere provinciale, storico e scrittore; Maurizio Occelli, consigliere comunale di Savigliano; Luciano Marcucci, consigliere comunale di Cervasca; Fabio Mottinelli, consigliere comunale di Ceva; Luca Ferracciolo, che si occuperà della zona Borgo San Dalmazzo e vallate.



Soddisfatto il Presidente Denis Scotti: “Dopo tanto lavoro svolto sul territorio, dopo aver collaborato con molte amministrazioni e personaggi importanti della nostra provincia, siamo riusciti ad ottenere una fondamentale sintesi: il Coordinamento Provinciale è uno strumento che va in contro agli impegni crescenti e importanti del Comitato. Ogni anno crescono le iniziative che ci vedono protagonisti e vogliamo continuare su questa strada con collaboratori preparati ed esperti. Ringraziamo sin da subito chi ha voluto mettersi in gioco su questo tema che rimane la priorità per tutti: dare dignità e ricordo ai nostri fratelli italiani morti nelle foibe per mano dei partigiani slavi e camminare idealmente insieme agli esuli che ancora raccontano il dramma del confine orientale italiano”.



Per chi volesse consultare il neonato Coordinamento e rimanere informato su iniziative ed eventi, invitiamo ad andare sul nostro sito www.10febbraiocn.it.