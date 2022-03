Settimana con sole, qualche nuvola e massime a 20°C

Correnti nord-occidentali in affievolimento durante la settimana, con progressivo aumento termico e pressione atmosferica sostanzialmente stabile. Si dovrebbero raggiungere i 20°C in pianura e i 22° C al mare.

Una evoluzione meteorologica che continua questa altalena climatica senza precipitazioni degne di nota a mitigare una siccità veramente devastante e preoccupante

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 21 a giovedì 24 Marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso , ventoso nella prima parte della settimana.

Termometro in aumento progressivo nel corso della settimana

Minime in pianura intorno 1 - 5°C e massime 11- 18°C. Al mare minime intorno 6 - 9°C e massime 11-20°C

In pianura moderati da Nord , forti in montagna, al mare forti da Nord

Da venerdì 25 Marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso, clima mite

