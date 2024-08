A Salmour scatta l'obbligo immediato di interrare compost e fertilizzanti: “Cattivi odori insostenibili”

Obbligo temporaneo di interramento immediato di compost e fertilizzanti sull’intero territorio comunale di Salmour. Nonché la copertura di eventuali cumuli di tali materiali.

L'ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica è stata firmata oggi, martedì 20 agosto, dal sindaco Roberto Salvatore. Con validità fino al 30 settembre compreso.

È la prima volta che capita: “Si tratta di un problema annoso che riguarda il nostro comune da troppo tempo. Da anni i cittadini lamentano il problema odorigeno - spiega il primo cittadino -. Siamo confinanti con lo stabilimento San Carlo in frazione Loreto di Fossano che produce elevati quantitativi di compost. Se a questo sommiamo lo spandimento di fetilizzanti sui terreni agricoli, un intervento era doveroso. Certe ore della notte era impossibile tenere le finestre aperte per il cattivo odore”.

Le segnalazioni dei cittadini sono continue e sono state inoltrate anche all’ARPA e all’ASL.

Fino a ieri, il regolamento comunale prevedeva l’interramento del compost entro le 24 ore: “Ma tale periodo, con le attuali temperature di forte caldo, risulta essere insufficiente e crea disagi e odori - conferma il sindaco Salvatore -. Ecco perchè è stata firmata l'ordinanza di obbligo temporaneo di interramento immediato di compost”. Ma non basta: “Valuteremo, insieme ai consiglieri, di modificare il regolamento per renderlo ancora più restrittivo. L'interramento entro 24 ore infatti non è sufficiente. Per i vigili urbani che controllano, andare a constatare da quanto tempo è fermo il compost, è difficile. L'obbligo di immediato interramento dovrebbe diventare permanente”.

Intanto la polizia locale ha già fatto diversi interventi su segnalazioni di cittadini, prima dell'obbligo di immediato interramento: “Sono intervenuti facendo una foto e poi sono ritornati 24 ore dopo per verificare la situazione. Sono già state elevate un paio di sanzioni”, conclude il sindaco.

L'inosservanza all'ordinanza comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 a 500 euro.