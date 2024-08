Alba e la consegna del tartufo dell'anno ad Alain Delon. "Un momento indimenticabile con una persona sorprendente"

Il mondo ha recentemente detto addio ad Alain Delon , il celebre attore francese che ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema internazionale. Si è spento pochi giorni fa, all’età di 88 anni, dopo una lunga malattia. Ma il ricordo di Delon non si limita ai suoi ruoli cinematografici; per chi vive nel cuore delle Langhe, il suo nome è legato anche a un episodio speciale che risale al 2005, quando fu ospite ad Alba per ritirare il prestigioso riconoscimento del Tartufo dell’anno.

“ Il mio ricordo di Alain Delon va oltre l’immagine del grande attore. Ho conosciuto una persona con un lato umano sorprendente, diretta nel modo di approcciarsi, con quegli occhi di ghiaccio unici e magnetici - racconta Rossetto con voce commossa - .Ma ciò che mi ha colpito di più in quel giorno non sono stati i suoi occhi, bensì il rapporto che aveva con i suoi due figli, Anouchka e Alain-Fabien, che lo accompagnavano” .

“ Questa risposta mi ha confermato che quello che ho vissuto quel giorno non era solo una mia impressione, ma una realtà tangibile - sottolinea Rossetto -. C’è molto da imparare da questo episodio: anche i personaggi famosi sono persone, con sentimenti, anima e passioni. È un invito a non dimenticare mai l’umanità che ci lega tutti. ”

Al di là delle eccellenze enogastronomiche, dei paesaggi mozzafiato e del turismo che rende unica questo territorio, ciò che conta davvero, secondo Rossetto, è l’accoglienza, il far sentire a casa propria chi visita il nostro territorio. “L’umanità deve essere il nostro marchio distintivo se vogliamo crescere, non solo in termini di qualità ma anche di numeri” conclude l’ex sindaco, ora Vice Presidente dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli.