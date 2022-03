Raccolti 565 euro per l'emergenza Ucraina al “Borgo di Cioccolato”

Una donazione in cambio di una tavoletta di cioccolato. Così sono stati raccolti 565 euro per l'emergenza Ucraina durante “Un Borgo di Cioccolato, evento dedicato al cibo degli dei che ha tenuto banco sabato 19 e domenica 20 marzo a Palazzo Bertello di Borgo San Dalmazzo.

L'idea solidale è partita dall’Associazione Amici del Cioccolato, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – sezione di Borgo San Dalmazzo.

I soldi verranno versati sul conto della Croce Rossa nazionale aperto proprio per far fronte all'emergenza: “Alla luce dell’intensificarsi delle violenze e della conseguente emergenza umanitaria in Ucraina, la Croce Rossa Italiana lancia un’urgente raccolta fondi per rispondere alle enormi necessità cui stanno dando risposta senza sosta i volontari della Croce Rossa. Mancano acqua, cibo, elettricità. Insufficiente l’assistenza sanitaria per centinaia di migliaia di persone”.

La raccolta fondi continua. Chi volesse aiutare può fare un bonifico o fare riferimento al sito internet della CRI

BONIFICO

Beneficiario: Associazione della Croce Rossa Italiana ODV

Banca: Unicredit SPA

IBAN: IT93H0200803284000105889169

BIC SWIFT: UNCRITM1RNP

Causale:EMERGENZA UCRAINA