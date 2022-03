Rubati i due orsi di peluche del locale 1786 di Cuneo, uno dei soci: "Erano le nostre mascotte"

Un furto di pochissimo valore economico, ma comunque un furto, avvenuto ieri sera ai danni di un locale di via Dronero, il 1786.

Sono stati rubati i due grandi orsi di peluche che, per mesi, sono stati posizionati all'ingresso, amatissimi dai clienti e spesso fotografati e accarezzati dai bambini.

Simone Vinai, uno dei giovani soci, ci è rimasto particolarmente male. "E' successo attorno alle 21.30. Eravamo aperti, ma non ci siamo accorti di niente. Gli orsi erano legati alle sedie con dello spago, che è stato tagliato. Capisco che non è nulla di grave, per carità. Ma erano delle mascottes per noi. In due anni di apertura ci hanno rubato cucchiaini, piantine di abbellimento e altre cose. Lo abbiamo sempre messo in conto; questa volta è stato diverso. Non ci spero molto, ma sarei contento se ce li restituissero, facendoceli trovare davanti al locale".

Simone, oltre a provare a chiederne la restituzione, ha invitato i clienti a postare sul profilo Instagram 1786 le foto scattate con i due grandi e coccolatissimi orsi.