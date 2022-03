Cuneo: tripudio di 'Incanti' al teatro Don Bosco

Teatro gremito ed avvolto di Incanti, sabato 19 marzo al Don Bosco a Cuneo. Alle ore 17 e alle ore 21 è andato in scena uno show mai visto prima, con cinque tra i più giovani e premiati illusionisti italiani, selezionati per i campionati mondiali di magia in Canada a luglio 2022.

Un tripudio di applausi e forti emozioni che hanno accompagnato grandi e piccini in un viaggio originale alla scoperta dello stupore. Organizzato da Blink Circolo Magico di Dronero, INCANTI ha visto esibirsi sul palco il fantasista Dario Adiletta, il prestidigitatore Francesco Della Bona, il visionario Niccolò Fontana, il poetico Filiberto Selvi, uniti da un sottile filo rosso svelato dal mentalista Andrea Rizzolini.

Tra un numero e l’altro brevi monologhi, intensi e riflessivi con citazioni di Shakespeare, Dante, Pirandello, Cartesio, Goethe hanno introdotto lo spettatore all'incanto che da li a poco avrebbe preso vita sul palco. Ma cosa significa “Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni?”. Sabbia che si trasforma in sfere, acqua che esce dalle mani e si trasforma in una stalattite che volteggia nello spazio, creando incredibili giochi tra gocce e fontane, carte che compaiono, sfidando il tempo, cambiano colore, scompaiono e riappaiono a mezz’aria. Monete che si moltiplicano, volano e volteggiano nell’aria trasformandosi in lingotti.

Ed ancora luci che si accendono, diventano fasci luminosi e poi stelle, trasformandosi in una delicatissima chiave di violino. Automi che prendono vita, sussurrano parole, si muovono in simbiosi con lo spettatore e un numero di telefono di una persona tra il pubblico che improvvisamente chiama i cellulari degli spettatori presenti in sala. L’ inspiegabile capacità di indovinare l’insaputo, l’arte del mentalismo che indaga sulla sconosciuta percezione dell’inconscio. Un viaggio nell’inesplorato e nel meraviglioso, dove ogni performance ha voluto interrogare sui sogni e, attraverso giochi, d'effetto sul rapporto che instaurano con le nostre vite, sul ruolo che essi hanno nel renderci ciò che siamo.

Magia e solidarietà insieme, unite per una nobile causa. Al termine dello spettacolo è avvenuta infatti la raccolta per l’emergenza in Ucraina promossa Fondazione Mago Sales, presente in sala. “Siamo qui a fare festa in un mondo in cui soffiano venti di guerra" - ha spiegato Don Silvio Mantelli - "Lo siamo perchè così possiamo raccogliere aiuti per salvare vite umane. "Per dare continuità ai sogni di tanti bambini. A teatro i primi posti sono i migliori, in guerra i posti migliori sono in fondo. Facciamo in modo di essere 'Davanti' per ineggiare alla vita e per realizzare gesti di solidarietà… non per interesse o paura ma per vocazione." In tanti hanno voluto dare il proprio sostegno e durante i due appuntamenti sono stati raccolti più di 2000 euro, che saranno destinati in favore delle Comunità dei Figli di Don Bosco di Kiev, Leopoli e Odessa.

"Abbiamo vinto la nostra scommessa" - commenta Giorgio Barbero, presidente di Blink Circolo Magico - "e l’impegno di tutti è stato ripagato. La collaborazione tra noi e la Sala della Comunità Teatro Don Bosco, la straordinaria bravura, l’unione e l’amicizia di 5 giovanissimi ragazzi, la formidabile risposta del pubblico e la solidarietà di uno spettacolo attraverso il quale si è pensato anche al prossimo, sono stati i principali ingredienti magici di questo show caleidoscopio, dalle mille sfaccettature e dai molteplici significati".

Prenotazioni già aperte su www.blinkcircolomagico.it

per il prossimo appuntamento della rassegna Sim Sala Blink patrocinata dalla Provincia di Cuneo, dal Comune di Dronero e dall'ATL Cuneese. Sabato 7 maggio alle ore 21 al teatro Iris di Dronero ci sarà la straordinaria simpatia comica di Massimo Contati in “Ti racconto una magia”.