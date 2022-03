Volley femminile A1, tutte le date dei playoff: si parte il 9 aprile

Sono state ufficializzate le date relative ai playoff di A1 Femminile, sempre più imminenti (due sole giornate al termine della regular season).

Si giocherà al meglio delle tre gare per quarti e semifinali, al meglio delle cinque per la finale che assegnerà il titolo di Campione d’Italia.

Ammesse ai playoff le squadre classificatesi dalla prima all’ottava posizione, che si sfideranno secondo lo schema: 1^ vs 8^, 2^ vs 7^, 3^ vs 6^ e 4^ vs 5^.

TUTTE LE DATE

Quarti di Finale:

Gara 1

Q1: 9 Aprile 2022 ore 18:00 (VBTV)

Q2: 9 Aprile 2022 ore 21:00 (RAI)

Q3: 10 Aprile 2022 ore 17:00 (VBTV)

Q4: 10 Aprile 2022 ore 19:30 (SKY)

Gara 2

Q1: 12 Aprile 2022 ore 20.30 (RAI)

Q2: 13 Aprile 2022 ore 20.30 (VBTV)

Q3: 13 Aprile 2022 ore 20.30 (SKY)

Q4: 13 Aprile 2022 ore 20.30 (VBTV)

Gara 3 (eventuale) 16 Aprile 2022 ore 18.00 (RAI)

17 Aprile 2022 ore 19:30 (SKY)

*ulteriori gare saranno trasmesse su VBTV e programmate dopo accordi Lega-Club

Semifinali

Gara 1

S1: 20 Aprile 2022 ore 20:30 (SKY)

S2: 21 Aprile 2022 ore 20.30 (RAI)

Gara 2

S1: 23 Aprile 2022 ore 20.45 (RAI)

S2: 24 Aprile 2022 ore 19.30 (SKY)

Gara 3 (eventuale) 26 Aprile 2022 ore 20:30 (RAI)

27 Aprile 2022 ore 20:30 (SKY)

Finale (Simulcast Rai Sport – Sky Sport – VBTV)

Gara 1

30 Aprile 2022 ore 20.30

Gara 2

3 Maggio 2022 ore 20.30

Gara 3

7 Maggio 2022 diretta ore 20.30

Gara 4 (eventuale)

10 Maggio 2022 ore 20.30

Gara 5 (eventuale)

14 Maggio 2022 ore 20:30