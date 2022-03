Emergenza Ucraina: raccolta di materiale da inviare alla città romena di Cluj-Napoca

A 7 giorni dall’apertura dell’“Info Ucraina” presso il Punto Meet (via Leutrum, 7 – Cuneo, tel. 0171-444547), crescono i numeri dell’accesso allo sportello creato per rispondere a richiesta di informazioni e raccogliere disponibilità per far fronte all’emergenza Ucraina.

A differenza della prima settimana, in cui all’ufficio si erano rivolte tante famiglie italiane e aziende per manifestare disponibilità ad ospitare profughi, fare donazioni o offrire lavoro, in questi giorni sono aumentati gli accessi delle persone di nazionalità ucraina (54 in totale) che si trovano già in città e sono ospiti temporaneamente di parenti, amici o conoscenti. A richiedere direttamente ospitalità sono stati al momento 22 nuclei famigliari, per un totale di 48 persone di cui 22 minori.

La convenzione Cas (Centro di accoglienza straordinaria) che il Comune sta sottoscrivendo con la Prefettura in rete con Caritas, San Vincenzo e Croce Rossa, prevede un’ospitalità diffusa per un totale di 50 posti letto dislocati in alloggi resi disponibili da privati cittadini.

Parte in questi giorni anche la raccolta di materiale da inviare al Comune romeno di Cluj-Napoca in seguito a un contatto diretto che si è creato tra le due amministrazioni.

Sabato 26 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, nell'area del Movicentro (sotto il porticato) saranno presenti i volontari della Protezione Civile Comunale per ritirare il materiale.

Si raccolgono: acqua (non in vetro), cibo in scatola (non in vetro), pane confezionato, latte in polvere, latte Uht (non in vetro), biscotti, tea, caffe, zucchero, farina di mais, semolino, riso, cereali, pappe per bambini e zuppe istantanee (non in vetro), sapone, dentifricio, spazzolino, pannolini, assorbenti per le donne, carta igienica, salviette umidificate, tovaglioli di carta, disinfettanti, compresse sterili, bende, benda elastica autoadesiva, cerotti, guanti monouso, torce con batterie, batterie.

Chi volesse contribuire a sostenere le spese dell’accoglienza può farlo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 03111 10201 0 0000 0032346, indicando nella causale: “Emergenza Ucraina”.