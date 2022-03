Alberto Biraghi della Valgrana di Scarnafigi eletto nel consiglio generale di Confindustria

L'amministratore delegato Alberto Biraghi, 52 anni, della Valgrana S.p.A. di Scarnafigi, caseificio che esporta i suoi prodotti in molti paesi del mondo è stato eletto nel consiglio generale di Confindustria.

Attualmente siede nel consiglio della Camera di Commercio di Cuneo dove rappresenta il settore industriale. È vice-presidente di Confindustria Cuneo e del comitato Piccola Industria della Regione Piemonte. È presidente a livello provinciale del comitato piccola Industria di Confindustria Cuneo. A livello nazionale è consigliere di Assolatte.



La nuova nomina è stata comunicata dal gruppo degli industriali cuneesi tramite la pagina Facebook dell'associazione di categoria. Nel post sono stati estesi i complimenti a Biraghi per la nuova nomina.

"Ringrazio sia il mio Comitato Regionale di Piccola Industria che il Consiglio Centrale PI di Confindustria per la mia recente nomina a loro rappresentante – ha dichiarato Alberto Biraghi – in un momento così complesso come quello che stiamo vivendo. Per questo motivo è ancor più fondamentale rendere l’azione di rappresentanza incisiva per mettere al centro le istanze delle Piccole e Medie imprese per la ripresa del Paese”.