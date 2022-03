Nel Duomo di Saluzzo c'è un ritratto di Leonardo? Se ne parla in un incontro a Moretta. Sarà presente Franco Giletta autore de "La tavolozza di Leonardo". L'appuntamento è in programma per venerdì 25 marzo alle ore 21 al centro polifunzionale Cascina San Giovanni.



L'artista e professore saluzzese Franco Giletta presenta il suo libro “La tavolozza di Leonardo – Il genio di Vinci e l'antico Marchesato di Saluzzo”.



Leonardo conosceva bene Saluzzo, i suoi dintorni e le personalità locali dell'epoca. Il volto di San Paolo nel Duomo di Saluzzo pare nascondere un autoritratto dello stesso artista. Una copia dell'”Ultima Cena” fu realizzata a Revello proprio nell'anno della sua morte. Giletta, analizzando un manoscritto conservato all’Institut de France di Parigi, nel quale Leonardo menzionava i luoghi del Marchesato, guida il lettore verso la conoscenza delle opere del periodo, di Saluzzo e dei paesi attigui e svela aspetti poco noti del regno di Margherita di Foix, la consorte francese di Ludovico II. Grande amante della cultura, sottolineò il l'ascendente che ebbe il pensiero di Leonardo anche nei nostri territori.



Organizza la serata l'Associazione Culturale “La Ginestra” di Moretta