Bra: chiude al traffico un tratto di piazza Carlo Alberto

Proseguono in città i lavori di ripristino della pavimentazione in porfido. Lunedì 28 e martedì 29 marzo si interverrà nel tratto di piazza Carlo Alberto compreso tra i civici 1 e 9 (dall’intersezione con piazza Roma a quella con via Cavour). Per permettere l’intervento, dalle 8 alle 18 delle due giornate e nell’area individuata vigerà il divieto di transito e sosta, con rimozione coatta. Le modifiche alla viabilità saranno indicate da apposita cartellonistica installata a cura della ditta esecutrice dei lavori