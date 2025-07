Cuneo, lavori per posa cavi Enel: chiusure temporanee in Oltrestura dall’11 agosto al 9 settembre

Si comunica che, a partire da lunedì 11 agosto e fino a martedì 9 settembre, verranno eseguiti interventi di scavo per la posa di cavi elettrici interrati da 15 KV lungo alcune vie del primo Oltrestura. Tali lavori, eseguiti per conto di Enel dalla ditta G&A Impianti S.r.l., interesseranno via Madonna della Riva, nel tratto compreso tra via Torino (SS20) e via Circonvallazione Nord, via San Giacomo, tra via Valle Maira e via Circonvallazione Nord, e via Basse Stura, tra via San Giacomo e via Giola.

Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e del traffico, e considerata la ristrettezza delle carreggiate, la circolazione veicolare sarà temporaneamente interdetta nei tratti di strada sopra indicati, nella fascia oraria dalle 8 alle 18, esclusi i giorni 23 e 24 agosto, quando è previsto il passaggio della Vuelta di Spagna. Il calendario di massima dei lavori prevede la chiusura di via Madonna della Riva tra l’11 e il 20 agosto, quella di via San Giacomo tra il 18 e il 29 agosto e di via Basse Stura tra il 27 agosto e il 9 settembre. Si precisa che non sarà mai chiuso più di un tratto alla volta. La viabilità sarà regolamentata mediante idonea segnaletica stradale e, ove necessario, da personale addetto.