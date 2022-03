Bra: la Sala adulti della Biblioteca chiusa dal 4 al 6 aprile

Per consentire un intervento volto a rendere ignifuga la scala che accede al soppalco, la Sala adulti della Biblioteca civica rimarrà chiusa nelle giornate comprese tra lunedì 4 e mercoledì 6 aprile 2022 compresi. Il servizio di prestito sarà comunque operativo: si potranno ritirare i libri prenotati via telefono o email sul portone della struttura di via Guala e nello stesso tempo restituire i testi prestati utilizzando il box esterno presente presso l’ingresso (lato chiocciola blu).

Sempre attivo anche il servizio di prestito on line su sistema MLOL (Media Library on Line), con accesso gratuito per tutti gli iscritti e un catalogo aggiornatissimo, che comprende migliaia di e-book per tutte le età, audio-libri e contenuti digitali. Maggiori informazioni su come utilizzare il servizio sul sito del Comune di Bra, nell’area tematica dedicata alla biblioteca (link diretto: https://www.comune.bra.cn.it/it/page/mlol-media-library-on-line-la-procedura-per-l-acces), chiamando il numero 0172.413049 o scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it.