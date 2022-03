Parte bene il Premio Ancalau 2022 con sei giovani premiati nella classifica di “Forbes”

L’edizione italiana della prestigiosa rivista internazionale del business e della cultura ha eletto i 6 vincitori del Premio Ancalau 2021 tra i 100 giovani talenti italiani dai quali possiamo attenderci grandi risultati. Prende avvio con questa notizia il Premio Ancalau 2022 che dal 15 marzo metterà on-line il Bando sui siti dei partner Eataly e Banca d’Alba, su quello del Comune di Bosia e naturalmente sul sito premioancalau.it e sulla pagina Facebook del Premio stesso.

“Qualsiasi cosa è in grado oggi di far indugiare sulle decisioni e del quadro attuale e globale non ci nascondiamo la gravità – dice il Sindaco Ettore Secco - ma noi crediamo che sarebbe un grave errore farci frenare nelle attività positive. Così abbiamo deciso di continuare con fermezza a organizzare il Premio e l’intera mole di grandi e piccoli eventi della giornata. Ci incoraggia la notizia dei “6 Ragazzi Ancalau” designati da “Forbes”: è una soddisfazione grande per me e per il Comune di Bosia essere arrivati a tanto. Anche per questo a fermarci non ci pensiamo nemmeno”.

Silvio Saffirio, Presidente dell’Associazione culturale Ancalau: “6 su 100 fa il 6% di quota Ancalau dei giovani talenti nazionali designati da “Forbes”. Se qualcuno ci offrisse il 6% di rendimento su un investimento, lo troveremmo interessante, no? Bene: il Premio Ancalau giunge quest’anno all’ottava edizione con questo risultato. Direi che è stato un buon investimento di impegno e di fatica e esorterei soprattutto i giovani a entrare in lizza con le loro idee. Ai più anziani ancora presenti e influenti dovunque, amanti di uno status quo muffito, invece suggerirei di lasciarsi sognare, di estinguere i particolarismi da cortile, da frazione, da borgo e da vallata. È la sola cosa che ancora frena le energie di questo territorio di grandi prospettive e di infrequenti capacità”.