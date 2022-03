Inalpi protagonista del pranzo a 'Le tavole accademiche' di Unisg

Si è svolto ieri, giovedì 24 marzo, presso Le Tavole Accademiche - la mensa dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che coniuga l’educazione gastronomica ai principi del “buono, pulito e giusto” – il pranzo realizzato dal Ristorante Da Claudio di Bergeggi – 1 stella Michelin.

Un’esperienza non solo focalizzata sulla degustazione, grazie alle portate realizzate dagli chef Alessio Durante e Lara Pasquarelli, ma anche formativo in quanto volto alla scoperta della cucina di una delle realtà gourmet del panorama italiano.

Il pranzo, organizzato in collaborazione tra l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Inalpi è stata una nuova occasione per sottolineare, ancora una volta, la condivisione di intenti e obiettivi che trova punti di contatto nella concreta e fattiva collaborazione per creare formazione e informazione anche e soprattutto verso le generazioni di domani.

L’appuntamento, a cui hanno preso parte oltre 180 studenti italiani e stranieri dell’Università di Pollenzo, ha avuto come fil rouge gli ingredienti di Latterie Inalpi: Burro e Panna di filiera corta e certificata. Sono proprio questi i prodotti che meglio rappresentano la storia di Inalpi e interpretano la crescita dell’azienda di Moretta, oggi tra i principali produttori italiani e primo player piemontese del mercato del latte.

Inalpi, partner strategico dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, ha infatti una storia ed una filosofia aziendale che rispecchiano quei valori di trasparenza ed equità che sono cardine dell’Università di Pollenzo e che sono gli elementi fondanti su cui è nata e cresciuta la filiera del latte corta e certificata Inalpi. Un sistema virtuoso divenuto nel tempo sinonimo di sostenibilità che è certamente il fulcro su cui si basa lo sviluppo ed il futuro dell’intera economia mondiale. Un sistema che basa la propria continua e costante crescita su pilastri che prevedono attenzione al benessere animale, alle risorse del suolo, alla salvaguardia dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori e alla qualità della materia prima.

Una strada che Inalpi sta compiendo anche attraverso investimenti e nuovi progetti volti a renderla una moderna industria sempre più sostenibile: una azienda che abbraccia a pieno gli SDGs, i 17 obiettivi fissati dall’Agenda 2030 dell’Onu e che ha nel proprio domani importanti obiettivi. Un futuro che parte dall’oggi e che vuole portare a compimento un importante percorso di responsabilità ambientale, attraverso azioni concrete per la tutela delle risorse idriche e la produzione di energia rinnovabile.

Un domani più giusto e più sostenibile per tutti, soprattutto per quei ragazzi, presenti oggi, che rappresentano davvero il futuro.