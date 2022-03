Ritirato a Torino il logo del Distretto del Commercio “Terre del Monviso”

Lunedì 21 marzo si è svolta, nel Gran Salone di Palazzo Madama in piazza Castello a Torino, la cerimonia di consegna dei loghi dei Distretti del Commercio istituiti dalla Regione Piemonte. L’iniziativa è stata organizzata dall’Assessorato alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione, guidato dall’assessore Vittoria Poggio. Nel corso di una cerimonia che ha visto un’ampia partecipazione da parte di amministratori e tecnici provenienti dalle varie province piemontesi, un rappresentante del Distretto diffuso del Commercio delle Terre del Monviso, che si estende sul territorio delle Valli Po, Bronda e Varaita e della Città di Saluzzo, ha ritirato la targa ufficiale con il logo, che raffigura un Monviso fatto di più elementi grafici, a simboleggiare la cooperazione tra gli enti e i comuni che si riconoscono nel distretto del commercio, e riprende i colori e la linea grafica del Piter Terres Monviso, al quale i tre enti che guidano il distretto – l’Unione Montana Valle Varaita, capofila, l’Unione Montana Comuni del Monviso e la Città di Saluzzo – hanno preso parte insieme ad un ampio partenariato territoriale.

Durante la cerimonia, l’assessore regionale Poggio ha ricordato come la messa in atto di un sistema territoriale strutturato come quello dei distretti consentirà di migliorare il dialogo tra provati e istituzioni per la salvaguardia del commercio di vicinato, settore particolarmente colpito dagli effetti della pandemia: un importante obiettivo che la Regione Piemonte vuole perseguire con convinzione. Ad oggi i distretti del commercio istituiti sul territorio regionale sono 77, con una estensione su 513 comuni.

«È una grande soddisfazione vedere come la Regione Piemonte stia perseguendo l’obiettivo di sviluppare i distretti del commercio sul territorio regionale – dichiarano i promotori del Distretto Terre del Monviso –. Questa iniziativa potrà aiutarci a consolidare i rapporti che storicamente esistono a livello commerciale tra i nostri territori e a dare nostri esercenti strumenti in più per stare al passo con l’evoluzione del mondo del commercio e interagire in modo più adatto alla contemporaneità con i clienti, sia residenti che turisti».

Con questo importante momento istituzionale, il cammino del Distretto diffuso del Commercio diffuso delle Terre del Monviso diventa sempre più concreto e operativo: la scorsa settimana il progetto è stato portato in una riunione della Consulta del Commercio del Comune di Saluzzo, alla presenza di rappresentanti di Ascom, CCN, artigiani, Confartigianato e rappresentati del mondo agricolo ed entro poche settimane verranno calendarizzate le prime riunioni sui territori delle valli con i commercianti locali e le associazioni di categoria, nelle quali si intende non solo presentare in dettaglio il progetto e i suoi obiettivi, che si sviluppano in numerose azioni che dovranno essere attuate nei prossimi tre anni e che si intersecano con altre progettualità in essere nel medesimo territorio, ma anche raccogliere dai diretti interessati, i commercianti, idee, suggestioni e proposte sulle quali modulare ancora meglio le azioni che saranno sviluppate.